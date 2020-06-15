AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل معدات وحدة التدخل السريع الجديدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، التشغيل التجريبى لمعدات وحدة التدخل السريع الجديدة ، بمدينة شبين الكوم بتكلفة تقديرية ( 25 ) مليون جنيه ، مرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


رافق المحافظ خلال جولته، محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام، يأتى فى إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها.

وشهد المحافظ تشغيل المعدات المكنسية ، مؤكدًا على ضرورة تدريب السائقين وتعريفهم بكيفية استخدام تلك المعدات ، مشددًا على  عمل الصيانة الدورية اللازمة للمعدات للحفاظ عليها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه وكذا تعظيم الموارد لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن إنشاء وحدة تدخل سريع  جديدة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى تضم  2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف ، وعدد 3 معدات مكنسية للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة 

 وأشار أبو ليمون  أنه تم رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم فى المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

كما أكد على أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال استخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.
محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل معدات وحدة التدخل السريع الجديدة
محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل معدات وحدة التدخل السريع الجديدة
محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل معدات وحدة التدخل السريع الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. معدات ومهمات جديدة للنظافة وتسوية الطرق بدمياط

لتحسين خدمات النظافة.. محافظ الدقهلية يتفقد الدفعة الجديدة من سيارات كنس الشوارع

محافظ المنوفية: إنشاء وحدة تدخل سريع لإزالة تجمعات القمامة بتكلفة ٢٥ مليون جنيه

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

الجنيه يهزم الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-6-2020

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة

فضل صلاة الضحى للرزق.. صليها الآن وترقب 7 أمور تحدث لك

إذا سمعت أمرا تكرهه.. عليك بهذا الذكر

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

في عيد ميلاد محمد صلاح .. صور لـ فخر العرب مع نجوم هوليوود أثارت ضجة