هدوء في مقار استقبال طلبات اعتذارات المعلمين بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا.. صور

شهدت لجان قبول اعتذارات معلمى محافظة المنيا والموجودة بمدرستي الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين والشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بينين من امتحانات الثانوية العامة هدوءا ويسرا في استقبال طلبات الاعتداءات

حيث تم توزيع المدرسين على أكثر من شباك وتخصيص شباك لكل إدارة تعليمية من إدارات المنيا التسع بدءا من العدوى وحتى ديرمواس







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بعد صول 143 بوابة تعقيم .. محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة





وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ،أن الحالات التي يمكن قبول الاعتذار لها هي قومسيون طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفي من أعمال الامتحانات أو ممنوع السفر ،والعمل جزء من الوقت ، ووجود طفل رضيع سنتان ، سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية ، وفاة الزوج أو الزوجة لا يتجاوز عام ، الإحالة للمعاش ، الحرمان من أعمال الامتحانات ، ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحان الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين ، الاستدعاء للتجنيد ، رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق ، عجز الـ 5% ، أو خصومة ثآرية ( خطاب حديث من مديرية الأمن .

وأكدت المديرية أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة التى حددتها الوزارة

وفي سياق متصل قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الامتحانات، والتي ستجري 21 يونيو الجاري.

حيث اطمأن المحافظ على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفا و143طالبا وطالبة ، حيث تابع المحافظ تجهيز الفصول وأعمال النظافة والتعقيم ، حيث تم وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل ،وجاري تركيبها بالمدارس .

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.