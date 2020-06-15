خلال جلسة البرلمان.. نبيلة مكرم تعلن نجاح الدولة في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان.





وأضافت مكرم: "منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج و لا مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية ، كما أن الدولة نجحت بكل مؤسساتها و الجميع كان يعمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية".





وقالت مكرم أن الدولة تصدت لعصابات الاتجار بالبشر ، كما أن الرئيس أطلق مبادرة " مراكب النجاة " وكنّا نسميها "مراكب الموت والهلاك" قبل أن تتصدي الدولة لها، مشيرة إلى الدولة وجهت رسالة للمواطن مفادها أن الدولة تمد لك يدها وأن هناك فرصًا بديلة وأن الدولة تؤيد الهجرة " الشرعية" لكنها ضد الهجرة " غير الشرعية".

وأضافت: "ما فعله الرئيس أنه أرسل رسالة مفادها أن رب الاسرة يحافظ على الأرواح ، كما أن الدولة تنظر للمواطن الذي يتعرض للهجرة غير الشرعية على أنه مجنى عليه أو ضحية و ليس جانى ، و لذا تعاقب من يجمع المال ليتاجر في البشر".





وقالت مكرم ان الدولة قامت بحملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية وسط الشباب و طلبة المدارس وعملت على توفير فرص العمل البديلة عبر المشروعات الصغيرة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة و من خلال تبني فكرة التدريب و التاهيل لشباب القرى بالتنسيق مع وزارت التضامن والقوى العاملة.





كما أوضحت ان الدولة جمعت معلومات ايضا عن العائدين من الخارج للاستفادة منهم كلا في مجاله من خلال " مبادرة نورت بلدك ".





جاء رد مكرم على عدد من طلبات الاحاطة التي دعت للتصدى على عمليات النصب بأسم " الهجرة غير الشرعية " وتوفير فرص العمل للشباب.





هاجم النواب في اللجنة ما أسموهم سماسرة الرحلات الي المجهول و من يبيعون الوهم للمواطنين بإسم السفر للخارج .