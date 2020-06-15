AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خلال جلسة البرلمان.. نبيلة مكرم تعلن نجاح الدولة في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:35 م
نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
Advertisements
فريدة محمد
أكدت السفيرة  نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان.  

وأضافت مكرم: "منذ عام  ٢٠١٦ لم تخرج و لا مركب هجرة غير شرعية من  السواحل المصرية  ، كما أن الدولة نجحت  بكل مؤسساتها و الجميع كان يعمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية". 

وقالت مكرم أن الدولة تصدت لعصابات الاتجار بالبشر ، كما أن الرئيس أطلق مبادرة " مراكب النجاة " وكنّا نسميها "مراكب الموت والهلاك" قبل أن تتصدي الدولة لها، مشيرة إلى الدولة وجهت رسالة للمواطن مفادها أن  الدولة تمد لك يدها وأن هناك فرصًا بديلة وأن الدولة تؤيد الهجرة " الشرعية" لكنها ضد  الهجرة " غير الشرعية".
 
وأضافت: "ما فعله الرئيس أنه أرسل رسالة مفادها أن رب الاسرة يحافظ على الأرواح ، كما أن الدولة تنظر للمواطن الذي يتعرض للهجرة غير الشرعية على أنه مجنى عليه أو ضحية  و ليس جانى ، و لذا تعاقب من يجمع المال ليتاجر في البشر".

وقالت مكرم ان الدولة قامت بحملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية وسط الشباب و طلبة المدارس وعملت على توفير فرص العمل البديلة عبر المشروعات الصغيرة من خلال  جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة و من خلال  تبني فكرة التدريب و التاهيل لشباب القرى بالتنسيق مع وزارت التضامن والقوى العاملة.

كما أوضحت ان الدولة جمعت معلومات ايضا عن العائدين من الخارج للاستفادة منهم كلا في مجاله من خلال " مبادرة نورت بلدك ".

جاء رد مكرم على عدد من طلبات الاحاطة التي دعت للتصدى على عمليات النصب بأسم " الهجرة غير الشرعية  "  وتوفير فرص العمل  للشباب.

هاجم النواب في اللجنة ما أسموهم سماسرة  الرحلات الي المجهول  و من يبيعون الوهم للمواطنين بإسم السفر للخارج .
خلال جلسة البرلمان.. نبيلة مكرم تعلن نجاح الدولة في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية
خلال جلسة البرلمان.. نبيلة مكرم تعلن نجاح الدولة في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

"مش هتعدي على خير".. وزيرة الهجرة تتوعد ميليشيات إرهابية أهانت مصريين في ليبيا

5 إرشادات من وزارة الصحة للتغلب على القلق من فيروس كورونا

أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج

الجنيه يهزم الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-6-2020

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

في عيد ميلاد محمد صلاح .. صور لـ فخر العرب مع نجوم هوليوود أثارت ضجة