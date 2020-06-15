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رياضة

الضرب في الميت حرام.. محمد إيهاب بطل رفع الأثقال يعتذر عن مكافأة ذهب إفريقيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:22 م
محمد إيهاب بطل رفع
محمد إيهاب بطل رفع الأثقال
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عمرو الحلواني

أعرب محمد إيهاب، نجم منتخب مصر لرفع الأثقال، عن حزنه الشديد، بسبب قلة التقدير المالي للاعبين الذين حققوا ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.


وكتب محمد إيهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الضرب في الميت حرام.. وصل التقدير المنتظر للألعاب الأفريقية بعد 9 أشهر من المخاطبات".


وأضاف: "جاءت الميدالية الذهبية بـ 10 آلاف جنيه .. لقد تعلمت أن قيمة البطل في الاعتزاز بالنفس والوطن".


وتابع: "اعتذر عن استلام ما يسمى بالمكافأة.. وكفى وسام الجمهورية من الدرجة الأولى شهادة أفتخر بها".


وكان محمد إيهاب نجح في حصد 3 ميداليات ذهبية خلال دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في أغسطس من العام الماضي.

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