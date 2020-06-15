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أخبار البلد

باحثان ينشران بحثًا دوليًا لإزالة الفوسفور من الماء

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قام كل من الدكتورة ريهام القرشي والكيميائي عبد الباقي حسام الجارحي (باحث مساعد) بالمعامل المركزية للرصد البيئي التابع للمركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع باحثين آخرين من المملكة العربية السعودية والصين بنشر ورقة بحثية بعنوان " إزالة مركبات الفسفور غير العضوية والعضوية من المحلول المائي باستخدام الجرافين المحمل بأكسيد الحديد المائي (ferrihydrite) على سطحه " .

وقد تم نشر البحث في مجلة دولية باسم: Environmental Monitoring and Assessment التابعة لدار النشر Springer والتي تتمتع بتأثير وصدى جيد (معامل تأثير 1.95) في المحافل العلمية الدولية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الجهود المبذولة من إدارة المركز القومي لبحوث المياه لدعم الباحثين في مختلف المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز لنشر أبحاث علمية بالمجلات العلمية ذات تأثير عالي في المحافل الدولية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للسادة الباحثين.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الورقة البحثية المنشورة تهدف إلى توفير طرق مبتكرة لاستحداث مواد معالجة متقدمة تعمل على إزالة الفوسفور العضوي وغير العضوي من الماء، حيث قد تتسبب مستوي تركيز الفسفور العالية جدًا سامة للإنسان والحيوان.

ويعتبر تواجد عنصر الفسفور في المياه السطحية الأكثر تأثيرا على حياة النبات. حيث من الممكن أن تؤدي زيادة مستويات الفسفور في النظام البيئي المائي الى ما يسمى بالشيخوخة المبكرة للنباتات، فالنباتات المائية والطحالب تبدأ في النمو بسرعة أكبر من المعتاد في حال زيادة نسبة الفوسفات في المياه، وبالتالي تؤدي الي موت النباتات والطحالب والتي تشيخ مبكرا.
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