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محافظات

وضع جداول لتطعيم الأطفال بالعريش في زمن كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:36 م
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
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احمد صالح
قال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ' إن تطعيم الأطفال الإجبارية من سن الولادة إلى سن السنة والنصف تساعد على رفع المناعة والتحصين للأطفال ضد الأمراض المستهدفة.

وأضاف بان وضع العريش بخصوص إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تحت السيطرة وطالب بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحماية والوقاية .

وأوضح ياسر إبراهيم مسئول ملف كورونا بالعريش ' إن جدول جلسات تطعيم الأطفال الروتينية الإجبارية بالمراكز الصحية بمركز ومدينة العريش على النحو التالى :
مركز صحي الريسة : يوم الاحد اسبوعيا ' ومركز صحي أبى صقل : يوم السبت والثلاثاء اسبوعيا ' ومركز صحى عاطف السادات : يوم السبت اسبوعيا . ومركز صحى العبور : يوم ٣ ويوم ١٧ شهريا ' ومركز صحي الصفا : يوم السبت أسبوعيا ' و مركز صحى أسيوط :يوم السبت والثلاثاء أسبوعيا .ب
بينما مركز صحى المساعيد :يوم الأحد والأربعاء أسبوعيا ' و مركز صحي الميدان : يوم ٢٥ من كل شهر .
و مركز صحي السكاسكة : اخر ثلاثاء من كل شهر ' ومركز صحى الطويل :يوم ١٥ من كل شهر '
كما تحدد برنامج التطعيم بمركز صحى وسط مدينة العريش: يوم السبت تطعيم الدرن 'ويوم الاحد الجرعة الأولى ' ويوم الاثنين الجرعة الثانية ' ويوم الثلاثاء الجرعة الثالثة والدرن ' ويوم الاربعاء الجرعة المنشطة ( السنة والنصف ) ' ويوم الخميس الجرعة الرابعة والخامسة ( السنة ).
هذا بخلاف تطعيم الكبدى الرضع الجرعة الصفرية والسولك يوميا بجميع المراكز .

وأهابت الإدارة الصحية بالعريش السادة المواطنين بضرورة بالتوجه إلى المراكز الصحية لمراجعة المركز فى جدول تطعيمات الأطفال من سن الولادة إلى سن السنة والنصف وتطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الإجبارية .
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