وضع جداول لتطعيم الأطفال بالعريش في زمن كورونا

قال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ' إن تطعيم الأطفال الإجبارية من سن الولادة إلى سن السنة والنصف تساعد على رفع المناعة والتحصين للأطفال ضد الأمراض المستهدفة.
وأوضح ياسر إبراهيم مسئول ملف كورونا بالعريش ' إن جدول جلسات تطعيم الأطفال الروتينية الإجبارية بالمراكز الصحية بمركز ومدينة العريش على النحو التالى :
مركز صحي الريسة : يوم الاحد اسبوعيا ' ومركز صحي أبى صقل : يوم السبت والثلاثاء اسبوعيا ' ومركز صحى عاطف السادات : يوم السبت اسبوعيا . ومركز صحى العبور : يوم ٣ ويوم ١٧ شهريا ' ومركز صحي الصفا : يوم السبت أسبوعيا ' و مركز صحى أسيوط :يوم السبت والثلاثاء أسبوعيا .ب
بينما مركز صحى المساعيد :يوم الأحد والأربعاء أسبوعيا ' و مركز صحي الميدان : يوم ٢٥ من كل شهر .
و مركز صحي السكاسكة : اخر ثلاثاء من كل شهر ' ومركز صحى الطويل :يوم ١٥ من كل شهر '
كما تحدد برنامج التطعيم بمركز صحى وسط مدينة العريش: يوم السبت تطعيم الدرن 'ويوم الاحد الجرعة الأولى ' ويوم الاثنين الجرعة الثانية ' ويوم الثلاثاء الجرعة الثالثة والدرن ' ويوم الاربعاء الجرعة المنشطة ( السنة والنصف ) ' ويوم الخميس الجرعة الرابعة والخامسة ( السنة ).
هذا بخلاف تطعيم الكبدى الرضع الجرعة الصفرية والسولك يوميا بجميع المراكز .
وأهابت الإدارة الصحية بالعريش السادة المواطنين بضرورة بالتوجه إلى المراكز الصحية لمراجعة المركز فى جدول تطعيمات الأطفال من سن الولادة إلى سن السنة والنصف وتطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الإجبارية .
وأضاف بان وضع العريش بخصوص إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تحت السيطرة وطالب بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحماية والوقاية .
وأوضح ياسر إبراهيم مسئول ملف كورونا بالعريش ' إن جدول جلسات تطعيم الأطفال الروتينية الإجبارية بالمراكز الصحية بمركز ومدينة العريش على النحو التالى :
مركز صحي الريسة : يوم الاحد اسبوعيا ' ومركز صحي أبى صقل : يوم السبت والثلاثاء اسبوعيا ' ومركز صحى عاطف السادات : يوم السبت اسبوعيا . ومركز صحى العبور : يوم ٣ ويوم ١٧ شهريا ' ومركز صحي الصفا : يوم السبت أسبوعيا ' و مركز صحى أسيوط :يوم السبت والثلاثاء أسبوعيا .ب
بينما مركز صحى المساعيد :يوم الأحد والأربعاء أسبوعيا ' و مركز صحي الميدان : يوم ٢٥ من كل شهر .
و مركز صحي السكاسكة : اخر ثلاثاء من كل شهر ' ومركز صحى الطويل :يوم ١٥ من كل شهر '
كما تحدد برنامج التطعيم بمركز صحى وسط مدينة العريش: يوم السبت تطعيم الدرن 'ويوم الاحد الجرعة الأولى ' ويوم الاثنين الجرعة الثانية ' ويوم الثلاثاء الجرعة الثالثة والدرن ' ويوم الاربعاء الجرعة المنشطة ( السنة والنصف ) ' ويوم الخميس الجرعة الرابعة والخامسة ( السنة ).
هذا بخلاف تطعيم الكبدى الرضع الجرعة الصفرية والسولك يوميا بجميع المراكز .
وأهابت الإدارة الصحية بالعريش السادة المواطنين بضرورة بالتوجه إلى المراكز الصحية لمراجعة المركز فى جدول تطعيمات الأطفال من سن الولادة إلى سن السنة والنصف وتطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الإجبارية .