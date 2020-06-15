مرتبط بالحكومة المركزية.. باحث أثري يوضح معنى كلمة الفرعون

قال عمر صلاح الباحث الاثرى، إن كلمة فرعون تم ذكرها فى القرآن الكريم 74 مرة في 27 سورة ، موضحا ان كلمة فرعون لم يتم ذكرها بصيغة الجمع فى أى موضع وبالتالي " إحنا معندناس فراعنة ".





عمر صلاح، من خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن كلمة فرعون إليها بعض علماء الآثار على أنها مشتقة من تركيب مصرى قديم "برعا" وهى تعنى البيت العظيم أو المقر العظيم وكان يطلق على القصر الملكى او الادارات المرتبطة بالحكومة المركزية في العاصمة . وأضاف





وأشار الباحث الاثرى،إلي أن اللغة المصرية القديمة كانت عبارة عن علامات صوتية وتصويرية ،وأن بعض الملوك كانوا يصفون أنفسهم فى الحملات العسكرية بالصقر الجارح لأعدائه.



