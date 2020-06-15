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توك شو

مرتبط بالحكومة المركزية.. باحث أثري يوضح معنى كلمة الفرعون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:18 م
باحث اثرى
باحث اثرى
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ريهام فيكتور
قال عمر صلاح الباحث الاثرى، إن كلمة فرعون تم ذكرها فى القرآن الكريم 74 مرة في 27 سورة ، موضحا ان كلمة فرعون لم يتم ذكرها بصيغة الجمع فى أى موضع وبالتالي " إحنا معندناس فراعنة ".

وأضاف عمر صلاح، من خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن  كلمة فرعون إليها بعض علماء الآثار  على أنها مشتقة من تركيب مصرى قديم "برعا" وهى تعنى البيت  العظيم أو المقر العظيم وكان  يطلق على القصر الملكى او الادارات المرتبطة بالحكومة المركزية في العاصمة .

وأشار الباحث الاثرى،إلي أن اللغة المصرية القديمة كانت عبارة عن علامات صوتية وتصويرية ،وأن بعض الملوك كانوا يصفون أنفسهم فى الحملات العسكرية بالصقر الجارح لأعدائه.

وأكد أن المصرى القديم كان يستخدم رموز مختلفة منها الأسد ومنها العقرب ، منوها الى ان " برعا " كان يطلق على القصر ومن بداخل القصر قديما.
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