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أخبار العالم

نقف مع بغداد في حربها.. البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بشمال العراق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:28 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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ميـــس رضــا
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان لتنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء بقرية ميخاس بمدينة خانقين في محافظة ديالى بجمهورية العراق والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. 

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وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، معبرًا عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار العراق. 


وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 
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