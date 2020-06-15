جهاز مدينة السادات: مشروع دار مصر متكامل ويضم مرحلتين.. فيديو

قال البدرى رحيم، نائب رئيس جهاز مدينة السادات ، إن مشروع دار مصر فى المنوفية يضم 15 عمارة بها 360 وحدة بمساحات مختلفة والعمارة بها غاز وكهرباء ومياه وتكون كومباوند، لافتًا إلى أنه تم تسليم المرحلة الأولى ابتدائى ونهائي.





وأضاف البدري رحيم، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثانية تضم 13 عمارة وجار أعمال التسليم بها، مؤكدًا أن مشروع دار مصر يعتبر كومباوند متكامل كامل المرافق.





وتابع أن المشروع به مستوصف ومسجد وناد وسوق مصغر يخدم المشروع نفسه، بحيث يخدم ساكنى المشروع بالكامل ولا يحتاجون إلى الخروج.





وأوضح أن أعمال النظافة والتشطيبات تعمل على قدم وساق مع اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا





ولفت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مدينة السادات عليها إقبال شديد وتم تسليم أكثر من 250 عمارة حتى الآن ويتم بناء كل المشروعات والتى من المتوقع الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم.