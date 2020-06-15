AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جهاز مدينة السادات: مشروع دار مصر متكامل ويضم مرحلتين.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال البدرى رحيم، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، إن مشروع دار مصر فى المنوفية يضم 15 عمارة بها 360 وحدة بمساحات مختلفة والعمارة بها غاز وكهرباء ومياه وتكون كومباوند، لافتًا إلى أنه تم تسليم المرحلة الأولى ابتدائى ونهائي.

وأضاف البدري رحيم، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثانية تضم 13 عمارة وجار أعمال التسليم بها، مؤكدًا أن مشروع دار مصر يعتبر كومباوند متكامل كامل المرافق.

وتابع أن المشروع به مستوصف ومسجد وناد وسوق مصغر يخدم المشروع نفسه، بحيث يخدم ساكنى المشروع بالكامل ولا يحتاجون إلى الخروج.

وأوضح أن أعمال النظافة والتشطيبات تعمل على قدم وساق مع اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مدينة السادات عليها إقبال شديد وتم تسليم أكثر من 250 عمارة حتى الآن ويتم بناء كل المشروعات والتى من المتوقع الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: 84% نسبة الإنجاز في الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعملية بناء مدن الجيل الرابع في مصر .. الجزار: عجلة البناء لم تتوقف بجميع المشروعات .. والتسليم في توقيتاتها

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بمشروعات القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

إنهاء تسليم 1032 شقة ضمن دار مصر بالقاهرة الجديدة

تنفيذ 2880 شقة بالشيخ زايد .. اعرف التفاصيل والمساحات

مشروع المنيا الجديد: «هنسلم 7296 وحدة.. ومتأثرناش بكورونا خالص»

ترشيحاتنا

فضل صلاة الضحى للرزق.. صليها الآن وترقب 7 أمور تحدث لك

في انتظار موعد رحلته للقاهرة .. وفاة شاب مصري في مطار الكويت

إذا سمعت أمرا تكرهه.. عليك بهذا الذكر

تركيا: ننسق مع روسيا لوقف إطلاق النار في ليبيا

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

في عيد ميلاد محمد صلاح .. صور لـ فخر العرب مع نجوم هوليوود أثارت ضجة