المتحدث باسم الجيش الليبي: أردوغان يرفض إعلان القاهرة للوصول إلى الهلال النفطي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي،اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان - حليف " السراج " - يرفض " إعلان القاهرة " لأنه يريد الوصول إلى "الهلال النفطي " ومنطقة الانتاج والتصدير .





وأشار المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الاثنين/، إلى أن "ترهونة " تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا تخالف كل القوانين الدولية ، ومنها إضرام النار في أشجار الزيتون، وتدمير المنازل .





وأوضح أن نسبة 40% من سكان "ترهونة " مهجرين، وأن انتهاكات المليشيا أدت إلى تدمير منطقة تحوي حوالي نصف مليون مواطن ،لافتا إلى أن فايز السراج - رئيس ما تسمى ب" حكومة الوفاق " هو من أعطى "الشرعنة " للمليشيات في الإقدام على هذه الانتهاكات .



