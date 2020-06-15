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أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الليبي: أردوغان يرفض إعلان القاهرة للوصول إلى الهلال النفطي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال المتحدث باسم الجيش الليبي،اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان - حليف " السراج " - يرفض " إعلان القاهرة " لأنه يريد الوصول إلى "الهلال النفطي " ومنطقة الانتاج والتصدير .

وأشار المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الاثنين/، إلى أن "ترهونة " تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا تخالف كل القوانين الدولية ، ومنها إضرام النار في أشجار الزيتون، وتدمير المنازل .

وأوضح أن نسبة 40% من سكان "ترهونة " مهجرين، وأن انتهاكات المليشيا أدت إلى تدمير منطقة تحوي حوالي نصف مليون مواطن ،لافتا إلى أن فايز السراج - رئيس ما تسمى ب" حكومة الوفاق " هو من أعطى "الشرعنة " للمليشيات في الإقدام على هذه الانتهاكات .

وطالب بإجراء تحقيق دولي شامل فيما حدث ب"ترهونة " ودخول هذه المليشيا إليها ، قائلا " نحن نسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات".
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