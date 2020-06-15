شاهد .. ليدي جاجا بـ كمامة وإطلالة مثيرة





التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية ليدي جاجا برفقة حبيبها أثناء قيامهما بشراء بيتزا من احد المطاعم الأمريكية الشهيرة، في ظهور جديد لها بعد طرح ألبومها الجديد.





وظهرت ليدي جاجا مرتدية كمامة ملونة مع اطلالة مثيرة مرتدية بنطال ضيق و توب " قصير" كشف عن رشاقة جسدها، وهي تمسك بـ يد حبيبها.





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وتصدرت ليدي جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل أسابيع، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية.