مجلس النواب الليبي: نثمن الموقف الفرنسي الرافض للتدخل التركي في ليبيا

أعرب مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، عن ترحيبه لموقف فرنسا الرافض لوجود أي تدخل تركي داخل الأراضي الليبية.





وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طارق الجروشي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس: "اللجنة تابعت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته، حول التدخل التركي في ليبيا والدور الاستعماري الذي يلعبه في بلادنا".





وأضاف: "اللجنة تثمن التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي، وقد جاءت لتؤكد على ما حذرنا منه طيلة السنوات الماضية من أن حكومة الصخيرات وعلى رأسها السراج، تشبه حكومة فيشي العميلة في فرنسا إبان الاحتلال النازي والتي تحولت إلى ألعوبة بيد الألمان".





وحذّر من أن التدخل التركي يسعى إلى تحويل ليبيا إلى ساحة حرب إقليمية، مؤكدًا أن الإرهابيين يشكلون خطرًا على ليبيا وعلى دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة أن بينهم إرهابيين مطلوبين دوليًا.



