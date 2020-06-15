AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب الليبي: نثمن الموقف الفرنسي الرافض للتدخل التركي في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعرب مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، عن ترحيبه لموقف فرنسا الرافض لوجود أي تدخل تركي داخل الأراضي الليبية. 

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طارق الجروشي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس: "اللجنة تابعت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته، حول التدخل التركي في ليبيا والدور الاستعماري الذي يلعبه في بلادنا". 

وأضاف: "اللجنة تثمن التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي، وقد جاءت لتؤكد على ما حذرنا منه طيلة السنوات الماضية من أن حكومة الصخيرات وعلى رأسها السراج، تشبه حكومة فيشي العميلة في فرنسا إبان الاحتلال النازي والتي تحولت إلى ألعوبة بيد الألمان".

وحذّر من أن التدخل التركي يسعى إلى تحويل ليبيا إلى ساحة حرب إقليمية، مؤكدًا أن الإرهابيين يشكلون خطرًا على ليبيا وعلى دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة أن بينهم إرهابيين مطلوبين دوليًا.

وقال: "ندعو المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق برلين ومبادرة القاهرة الأخيرة، لتوحيد جهودها من أجل وقف العربدة التركية في ليبيا"، لافتًا إلى أن الوضع ينذر بكارثة أمنية دولية لن تقتصر آثارها على ليبيا بل ستطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة روسية جديدة لأردوغان.. أهم وزيرين في حكومة بوتين يلغيان زيارتهما لأنقرة.. غضب دولي من العدوان التركي على ليبيا.. ومحللون: روسيا لن تسكت

ترشيحاتنا

عودة النشاط الرياضي .. مؤتمر صحفي مهم لوزيري الرياضة والإعلام خلال ساعات

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

شاهد.. أول صورة لـ زوجة محمد الشرنوبي في شهر العسل

جبروت امرأة | قتلت زوجها بسم الفئران فى العصير وادعت وفاته بالقليوبية

بعد أنباء مفاوضات بيراميدز.. قلق فى المقاصة من رحيل إيهاب جلال

كلها شائعات.. المقاولون العرب يرد على أنباء توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

خبير أمريكي يحذر: الموجة الثانية لكورونا بدأت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ليدي جاجا بـ كمامة وإطلالة مثيرة

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه