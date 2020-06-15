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ثقافة

معهد دراسات الشرق الأوسط بلندن يناقش كتاب وزير الخارجية الأسبق "دبلوماسية مصر في الحرب والسلام"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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طارق موسى

يستضيف معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية كينجز كوليدج بلندن غدا (الثلاثاء) حفل إطلاق كتاب السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، المنشور مؤخرًا تحت عنوان "دبلوماسية مصر في الحرب والسلام والمراحل الانتقالية".


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وسيتم خلال الحفل وعبر الإنترنت مناقشة رؤى الكتاب وتحديات السياسة الخارجية الرئيسية في المنطقة.وسيتطرق الحديث إلى تقلبات عملية السلام العربية الإسرائيلية ومسار العلاقات المصرية الأمريكية وحرب العراق والقضية الصعبة للانتشار النووي في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وسياسات المرحلة الانتقالية والفترة التي تلت ما يسمى "الربيع العربي".

كما يتم بحث مستقبل السياسة الخارجية لمصر وعلاقاتها داخل المنطقة ومع الولايات المتحدة وروسيا والصين. وسيتبع المناقشة سؤال وجواب مع الجمهور.

ويتحدث في اللقاء، السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق وعميد كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسفير مارتن إنديك وهو زميل متميز في مجلس العلاقات الخارجية، والسير ديريك بلامبلي، أستاذ زائر في King's College London.

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