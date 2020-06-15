لنشر الوعي الصحي في الأسواق.. انطلاق حملة "صحتك أمانة" في العريش

شاركت إدارة التثقيف والاعلام بمحافظة شمال سيناء ' في تنفيذ حملة "صحتك امانة " لنشر الوعي الصحي بسوق الضاحية' للوقاية من فيروس كورونا ' والتي يشرف عليها جمعية عباد الرحمن بالعريش بحضور فاتن صبري اخصائي اعلام مديرية الصحة ' وحسناء الشريف منسق عام حملة صحتك امانة ' و مها الاسمر حزب ارادة جيل .
وبحسب بيان، الاثنين، جرى تقديم البوسترات التوعوية للمحال التجارية ' وتوعية المواطنين بطرق الوقاية وكيفية انتقال العدوى.
وقالت حسناء الشريف منسق الحملة' انه تم توزيع كمامات على المواطنين فى مدينة العريش بالأسواق بسوق الضاحية ووسط المدينة لليوم الثانى على التوالى' علاوة علي الحملات الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.
وتابع فتحي عثمان ' مسؤل التثقيف بمديرية الصحة، أنه اثناء عملية التقييم التي شملت الباعة الجاءلين بالاسواق الرئيسية لإحياء العاصمة العريش ' اكد خلالها المواطنين علي ضرورة توفير الكمامات بشكل موسع في صيدليات العريش وضرورة الرقابة علي اسعارها .
من جانبها ..قالت مها الاسمر، إن حزب ارادة جيل يقوم بعدد من الانشطة المجتمعية لنشر الوعي الصحي للمواطنين وان التصدي لفيروس كورونا واجب وطني واشارت فاتن صبري ان العب المادي لاسعار الكمامات له اكبر الاثر في عدم اتباع المواطن للاجراءات الاحترازية .
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وبحسب بيان، الاثنين، جرى تقديم البوسترات التوعوية للمحال التجارية ' وتوعية المواطنين بطرق الوقاية وكيفية انتقال العدوى.
وقالت حسناء الشريف منسق الحملة' انه تم توزيع كمامات على المواطنين فى مدينة العريش بالأسواق بسوق الضاحية ووسط المدينة لليوم الثانى على التوالى' علاوة علي الحملات الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.
وتابع فتحي عثمان ' مسؤل التثقيف بمديرية الصحة، أنه اثناء عملية التقييم التي شملت الباعة الجاءلين بالاسواق الرئيسية لإحياء العاصمة العريش ' اكد خلالها المواطنين علي ضرورة توفير الكمامات بشكل موسع في صيدليات العريش وضرورة الرقابة علي اسعارها .
من جانبها ..قالت مها الاسمر، إن حزب ارادة جيل يقوم بعدد من الانشطة المجتمعية لنشر الوعي الصحي للمواطنين وان التصدي لفيروس كورونا واجب وطني واشارت فاتن صبري ان العب المادي لاسعار الكمامات له اكبر الاثر في عدم اتباع المواطن للاجراءات الاحترازية .
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