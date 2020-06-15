المشرف على مبادرة مصري تكنولوجي: نؤهل المصريين لما بعد كورونا

أكد الدكتور محمد سيد أحمد المدير العام لمجتمع TDN والمشرف بشكل مباشر على تنفيذ مبادرة مصري تكنولوجي ومقدم المحتوى, أنه وبدون أي رسوم يمكن الآن البدء في إجراءات الانضمام للمشاركين في المبادرة للحصول على المحتوى والتمتع بالامتيازات المقدمة ، مشيرا الى أن الاستعانة بخدمة الدعم الفني على رقم 01012611176 – 01011079830 للمساعدة في حال أي مشكلة تعوق تسجيلك.





وأضاف "سيد" لـ"صدى البلد" أنه في مبادرة " مصري تكنولوجي" يوجد العديد من الجهات التعليمية ومراكز الشباب ومحافظة القاهرة وذلك لدعم فئات المجتمع لتخطي الأزمة الحالية ونتأهل لمرحلة ما بعد الكورونا والتي لاشك أن التكنولوجيا فيها ستلعب فيها دورًا رئيسيًا وفقًا لأحدث التقارير من الجهات المختصة.





وتسعى مبادرة "مصري تكنولوجي" إلى إكساب مليون مصري مهارات الاعتماد على التكنولوجيا في حياته التعليمية والمهنية والاجتماعية

بنسبة أكثر من 81% جائت نسبة مشاركة طلاب الجامعات والاستفادة من مبادرة"مصري تكنولوجي".





وهي مبادرة شبابية جاءت لتملئ فجوة كبيرة حدثت بسبب الاعتماد المفاجئ على التكنولوجيا بأدواتها المتعددة وبرامجها المتجددة وأفكارها اللامتناهية والذي يتطلب مجموعة كبيرة من المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها الإنسان للنجاح في هذا التحدي وهذا ما حرصت "مبادرة مصري تكنولوجي" على تحقيقه وتوفيره في محتوى المبادرة وتقديمه للمجتمع المصري في شكل تدريب إلكتروني يتمتع بأبسط أدوات تكنولوجية ممكنة.





وفي متناول كل من يحمل أداة تكنولوجية في يده بحيث يتيح للجميع الاشتراك والوصول الى المحتوى بدون تعقيدات أوعقبات تحول بين أي فرد وبين تحقيق نقطة التوازن في حياته مرة أخرى لينعم بحياة مستقرة في شكل جديد يعتمد فيه على التكنولوجيا بأدواتها وبرامجها بنسبة أكبر بكثير مما كان قبل الكورونا ويستطيع أي فرد من المجتمع المصري التسجيل والوصول الي محتوى "مبادرة مصري تكنولوجي" عن طريق الدخول على صفحة الفيسبوك الخاصة بمجتمع TDNS group .





ويمكن التسجيل والحصول على معلومات أكثر عن المبادرة من خلال الضغط على رابط التسجيل مباشرة هنا