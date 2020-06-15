AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المشرف على مبادرة مصري تكنولوجي: نؤهل المصريين لما بعد كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:12 م
مبادرة مصري تكنولوجي
مبادرة مصري تكنولوجي
Advertisements
نهلة الشربيني
أكد الدكتور محمد سيد أحمد المدير العام لمجتمع TDN  والمشرف بشكل مباشر على تنفيذ مبادرة مصري تكنولوجي ومقدم المحتوى, أنه وبدون أي رسوم يمكن الآن البدء في إجراءات الانضمام للمشاركين في المبادرة للحصول على المحتوى والتمتع بالامتيازات المقدمة ، مشيرا الى أن الاستعانة بخدمة الدعم الفني على رقم 01012611176 – 01011079830 للمساعدة في حال أي مشكلة تعوق تسجيلك.

وأضاف "سيد" لـ"صدى البلد" أنه في مبادرة " مصري تكنولوجي" يوجد العديد من الجهات التعليمية ومراكز الشباب ومحافظة القاهرة وذلك لدعم فئات المجتمع لتخطي الأزمة الحالية ونتأهل لمرحلة ما بعد الكورونا والتي لاشك أن التكنولوجيا فيها ستلعب فيها دورًا رئيسيًا وفقًا لأحدث التقارير من الجهات المختصة.

وتسعى مبادرة "مصري تكنولوجي" إلى إكساب مليون مصري مهارات الاعتماد على التكنولوجيا في حياته التعليمية والمهنية والاجتماعية
بنسبة أكثر من 81% جائت نسبة مشاركة طلاب الجامعات والاستفادة من مبادرة"مصري تكنولوجي".

وهي مبادرة شبابية جاءت لتملئ فجوة كبيرة حدثت بسبب الاعتماد المفاجئ على التكنولوجيا بأدواتها المتعددة وبرامجها المتجددة وأفكارها اللامتناهية والذي يتطلب مجموعة كبيرة من المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها الإنسان للنجاح في هذا التحدي وهذا ما حرصت "مبادرة مصري تكنولوجي" على تحقيقه وتوفيره في محتوى المبادرة وتقديمه للمجتمع المصري في شكل تدريب إلكتروني يتمتع بأبسط أدوات تكنولوجية ممكنة.

وفي متناول كل من يحمل أداة تكنولوجية في يده بحيث يتيح  للجميع الاشتراك والوصول الى المحتوى بدون تعقيدات أوعقبات تحول بين أي فرد وبين تحقيق نقطة التوازن في حياته مرة أخرى لينعم بحياة مستقرة في شكل جديد يعتمد فيه على التكنولوجيا بأدواتها وبرامجها بنسبة أكبر بكثير مما كان قبل الكورونا ويستطيع أي فرد من المجتمع المصري التسجيل والوصول الي محتوى "مبادرة مصري تكنولوجي" عن طريق الدخول على صفحة الفيسبوك الخاصة بمجتمع TDNS group .

ويمكن التسجيل والحصول على معلومات أكثر عن المبادرة من خلال الضغط على رابط التسجيل مباشرة هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات تكشف لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة لمبادرة شغلك من بيتك

60 يوما حظرا.. كيف واجهت وزارة الاتصالات أزمة كورونا بنجاح؟

كيف تسجل فى منحة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف على مهارات المستقبل.. خدمات

ايتيدا تطلق منحة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف على وظائف ومهارات المستقبل

أكاديمية البحث العلمي تطلق مقهى المعرفة الافتراضي

مستقبلنا رقمي.. الحكومة: منحة مجانية لتدريب 100 ألف شاب في مجالات برمجيات الويب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهدد بإغلاق قناة الأهلي.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

كواشف حرارية باللجان..وزيرة الصحة:560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

مودة الأدهم للمحكمة: "أنا معملتش حاجة لكل ده ومصر كلها على التطبيقات دي ومبهدلين الدنيا"

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

AdvertisementS

كواشف حرارية باللجان..وزيرة الصحة:560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة.. أهالي الظاهر:الضحية كانت حامل وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالدها يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحذرون من تفشي وباء عالمي جديد بسبب تجارة عظام الأسود.. ما القصة ؟

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

فيتامينات مضاعفة.. فوائد مذهلة لـ البيض الأورجانيك