AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كاسياس يعلن تراجعه عن الترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:07 م
كاسياس
كاسياس
Advertisements
إسراء أشرف

أعلن أيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو السابق، عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما سبق أن أعلن اعتزامه خوض الانتخابات.

وأوضح كاسياس في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية قائلًا: "السبب الرئيسي الذي دفعني لاتخاذ هذا القرار هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الذي تعيشه بلدنا، هذا يجعل الانتخابات تصبح في المقام الثاني".

 

وأضاف أن هذا "ليس وقت الانقسام في كرة القدم بل الإضافة، لأن كرة القدم والمجتمع في حاجة لبعضهما البعض".

وأشار إلى أنه ينبغي التركيز في المجال الرياضي وعلى مستوى الاتحاد على كيفية مساعدة اللاعبين والأندية والمسابقات، مشددًا على أن إجراء الانتخابات ليس أمرا ضروريا.

 

إلا أن بطل العالم مع منتخب إسبانيا في 2010 بجنوب أفريقيا، أكد أن الترشح لرئاسة الاتحاد "ليس مستبعدا في المستقبل".

وأضاف: "كنت أريد عملية انتخابية عادلة، شفافة وتشاركية حقا، تسعى للأفضل لكرة القدم الإسبانية، أعتقد أنه في هذه الانتخابات لم يتم الرهان على ذلك".

وكان الاتحاد الإسباني، الذي يترأسه لويس روبياليس، قد دعا الأربعاء الماضي لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى يوم 17 أغسطس المقبل، المقام الثاني".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من الاتحاد الإسبانى لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

حقيقة ترشح عمرو الجنايني لرئاسة اتحاد الكرة

أخبار الرياضة.. رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. وهاني أبو ريدة يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أمير مرتضى منصور: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

تحرك صيني عاجل للقضاء على موجة كورونا الجديدة..تفاصيل

علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين c

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

غدا.. وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهدد بإغلاق قناة الأهلي.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

تجاهل مطالبهم..الجنايني يجبر الإسماعيلي و28 ناديا على شكوى الجبلاية للفيفا

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر

الضرب في الميت حرام.. محمد إيهاب بطل رفع الأثقال يعتذر عن مكافأة ذهب إفريقيا

المقاصة يحذر محمد إبراهيم من التوقيع السري لـ " الأهلي "

كلها شائعات.. المقاولون العرب يرد على أنباء توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي

بسبب الشوط الثاني أمام إيبار.. وصلة توبيخ من زيدان للاعبي ريال مدريد .. فيديو

عودة النشاط الرياضي .. مؤتمر صحفي مهم لوزيري الرياضة والإعلام خلال ساعات

مدرب تونسي: رئيس الكاف سيدفع ثمنا باهظا لتغيير أقواله فى فضيحة رادس

بعد انباء توقيعه للأهلي .. شاهد مهارات وأهداف طاهر محمد طاهر الملقب بخليفة محمد صلاح

8 لاعبين مُهددون بالغياب عن الهلال والنصر في ديربي الرياض المرتقب

بعد أنباء مفاوضات بيراميدز.. قلق فى المقاصة من رحيل إيهاب جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحذرون من تفشي وباء عالمي جديد بسبب تجارة عظام الأسود.. ما القصة ؟

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

فيتامينات مضاعفة.. فوائد مذهلة لـ البيض الأورجانيك