كاسياس يعلن تراجعه عن الترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني

أعلن أيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وبورتو السابق، عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما سبق أن أعلن اعتزامه خوض الانتخابات.



وأوضح كاسياس في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية قائلًا: "السبب الرئيسي الذي دفعني لاتخاذ هذا القرار هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الذي تعيشه بلدنا، هذا يجعل الانتخابات تصبح في المقام الثاني".

وأضاف أن هذا "ليس وقت الانقسام في كرة القدم بل الإضافة، لأن كرة القدم والمجتمع في حاجة لبعضهما البعض".



وأشار إلى أنه ينبغي التركيز في المجال الرياضي وعلى مستوى الاتحاد على كيفية مساعدة اللاعبين والأندية والمسابقات، مشددًا على أن إجراء الانتخابات ليس أمرا ضروريا.

إلا أن بطل العالم مع منتخب إسبانيا في 2010 بجنوب أفريقيا، أكد أن الترشح لرئاسة الاتحاد "ليس مستبعدا في المستقبل".



وأضاف: "كنت أريد عملية انتخابية عادلة، شفافة وتشاركية حقا، تسعى للأفضل لكرة القدم الإسبانية، أعتقد أنه في هذه الانتخابات لم يتم الرهان على ذلك".



وكان الاتحاد الإسباني، الذي يترأسه لويس روبياليس، قد دعا الأربعاء الماضي لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى يوم 17 أغسطس المقبل، المقام الثاني".