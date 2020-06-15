النائب العام السوداني: عقبات قانونية وسيادية تعترض تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية

النائب العام السوداني تاج السر الحبر، وجود عقبات قانونية وسيادية تعترض تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى وقت لاتخاذ قرار فيها.

وقال النائب العام السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن كل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن، لافتًا إلى أن محاكمة المتهمين من داخل السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة، وتنسيق بين السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن قضية دارفور معقدة، حيث مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي إلى أن ووضعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أنه ليس من الضروري مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي، ومن الممكن خارجها.

في غضون ذلك، سلم النائب العام السوداني، اليوم الاثنين، إلى السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بانقلاب عام 1989 بالسودان، موضحا أنه يشمل ٤٠ متهما، من المقرر أن تبدأ السلطة القضائية إجراءات محاكمتهم في الفترة المقبلة.