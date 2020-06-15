القصبي: تقسم الدوائر اعتمد على مستندات رسمية.. والوطنية للانتخابات أقرت بصحتها ودقتها

أكد د. عبد الهادى القصبي رئيس الأغلبية بمجلس النواب أن تقسيم الدوائر الانتخابية لـ مجلس الشيوخ تم على اساس تعداد السكان الذي أرسله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وكذلك المراجعة التي اجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.





ورفض "القصبى" خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان ما يتردد من حديث حول عدم دقة التقسيم الحالي للدوائر، مشيرا إلى أن القانون تم ارساله للهيئة الوطنية للانتخابات التي راجعته وأكدت أن ما ورد فيه صحيح ومدقق.





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وعقب رئيس البرلمان د. علي عبد العال ، قائلا: "تم الاعتماد على المستندات الرسمية و كل دول العالم تعلم ان عدد السكان متحرك".





وأضاف: "كل الدول تعتمد على عدد السكان في وقت بعينه لتقيس عليه الوزن النسبي لأنه بمرور الوقت سيختلف العدد ، ولذلك هناك معايير دستورية لقياس الوزن النسبي وفقا لعدد السكان الذي يختلف من ساعة لاخرى.