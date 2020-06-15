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محافظات

تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تعافي 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل بمستشفى الواسطى المركزي والمدينة الجامعية بشرق النيل عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وكشف مديرية الصحة ، في بيان لها ،  اليوم الإثنين  ،  عن تعافى ٦ مصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزي "منهم سيدتان عمرهما يتعدي الستين" ورجل ، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة ، وكذلك خروج تعافى ١٨ حالة من المدينة الجامعية التي تعمل كمستشفي لعزل الحالات الإيجابية والمستقرة صحيًا.

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وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى في العطاء.

تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور
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