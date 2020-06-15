حاكم ولاية نيو جيرسي يهدد بإغلاق الشركات الأمريكية غير الملتزمة بالتباعد الاجتماعي

هدد حاكم ولاية نيو جيرسي "فيل مورفي"، خلال تصريحات له لشبكة إن بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، بإغلاق الشركات التي لاتتبع اجراءات وممارسات التباعد الاجتماعي اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأضاف مورفي :" إغلاق شركات المخالفة موضوع على الطاولة، آمل أن يلتزم الجميع".





وتابع: "نحن الآن في هذه الولاية نمارس الفحوصات، أكثر من أي ولاية أخرى في أمريكا. نحن نبني خطتنا لتتبع المخالطين وعزلهم".





وأردف: "آمل أنه إذا رأينا هذا الشيء (كورونا)- لا سمح الله - يعود مرة أخرى، فأن نتمكن من السيطرة عليه".





في غضون ذلك ، حذر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ، في مؤتمر صحفي من أن الانتهاكات العالية للقيود حول Covid-19 قد تتسبب في عودة الولاية إلى الإغلاق الكامل مرة أخرى".





وتم تقديم حوالي 25000 ألف شكوى ضد شركات في جميع أنحاء نيويورك - بشكل رئيسي في مانهاتن وهامبتون - لانتهاك خطة إعادة فتح وخرق قواعد الحظر والتباعد.







