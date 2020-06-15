اللجنة الدائمة لمواجهة كورونا بالسويس تتفقد تجهيزات مستشفى التأمين لاستقبال الحالات

تفقدت اللجنة الدائمة لمواجهة كورونا بمحافظة السويس ، مستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس للتأكد من جاهزية غرف العزل داخل المستشفي لاستقبال الحالات المشتبه بها والاستعداد لاجراء الكشف والتشخيص ، والعزل في حالة الإصابة بالفيروس بعد زيادة السعة الاستيعابية من الأسرة بها.





وتضم اللجنة خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس واللواء حسن التركي نائب مدير الأمن والدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة والدكتور احمد المليجي رئيس فرع التامين الصحي بالسويس والضبع ناشد مدير الازمات بالمحافظة وممثلا عن الأمن الوطني.









كما تفقدت اللجنة مخازن المستشفي للتأكد من توافر كافة مستلزمات وادوات الوقاية الخاصة وتوزيعها علي الاطباء و هيئات التمرض داخل المستشفي .









ورافق اللجنة في الجولة كلا من الدكتور محمود عبد النبي مدير مستشفي التأمين الصحي والدكتور محمود فتحي نائب مدير المستشفي وطاقم الأطباء المكلفين بمتابعة مستشفي العزل ومديري ادارة التمريض والصيدلية.







