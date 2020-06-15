لو عندك كلب .. الكمامة تشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي

انتشرت خلال الفترة الماضية عدد من الصور للكلاب والقطط على السوشيال ميديا مرتدين الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس التاجي كورونا ولكن أثبتت دراسة علمية جديدة على خطورة الكمامة على صحة الحيوانات الأليفة.









وقال الباحثون وفقا لموقع "timesofindia"، أن في حين أن القناع أو الكمامة أصبحت من الطبيعي عند الأشخاص مع تفشي فيروس كورونا ، ويصر الكثيرون الآن على ارتداء حيوانهم الخاص بالكمامة اعتقادا منه أنه يحميه من الفيروس.





وقال أحد الأطباء البيطرين لموقع " timesofindia"، أن الكمامة خطيرة على صحة الحيوان الأليف، حيث يلهث الأوعية الدموية على لسانهم تحافظ على درجة حرارة أجسادهم منظمة. timesofindia"، أن الكمامة خطيرة على صحة الحيوان الأليف، حيث يلهث الكلاب وأفواههم مفتوحة مع وجود





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وأضاف الطبيب البيطري هيمانشو فياس: "إذا قمنا بتغطية أفواههم بقناع، فقد يبدأون في مواجهة مشاكل في الجهاز التنفسي".



