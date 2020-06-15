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فن

نشرة الفن.. جمهور داليا البحيري في حالة قلق بعد إصابة زوجها بـ كورونا.. وشريف منير ينشر صورة جديدة مع ابنته

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :

هنأت الفنانة يسرا النجم محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 28 


استعاد النجم أحمد السقا ذكرياته من أحد أفلامه القديمة "حرب أطاليا" مع الكاتب تامر حبيب والنجمة نيللى كريم .

نشر شريف منير صورة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

علق الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين على انتحار الناشطة سارة حجازي، المصرية المقيمة في كندا، تاركة رسالة وراءها إلى إخوتها وأصدقائها عن قسوة تجربتها الحياتية التى لم تتحمل مقاومتها.

أعلنت الفنانة داليا البحيري، أنها في انتظار المسحة بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا.
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