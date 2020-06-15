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تعليم

محافظ الوادي الجديد يتابع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:35 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تابع اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرنس آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا واستعدادات امتحانات الثانوية العامة.

وجاء ذلك بحضور اللواء جميل بركات نائب مدير أمن الوادي الجديد ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والأزهر والمستشار العسكري بالمحافظة.

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وكلف المحافظ بضرورة تكثيف التوعية والرقابة علي المخالطين للحالات المصابة ، للتأكد من عدم خروجهم من منازلهم والتزامهم بمنع الاختلاط، ومنع التجمعات والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بحظر الحركة، خاصة مركز الداخلة، منوها بدراسة اتخاذ المحافظة إجراءات أكثر صرامة منها الإيقاف الكامل لكافة وسائل النقل الجماعي بمدينة موط والقرى المجاورة، وذلك في حال استمرار ارتفاع معدل الإصابات بها.

وتناول اللقاء أيضا استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية، حيث وجه بالمتابعة المستمرة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للتأكد من سير الامتحانات دون أي عقبات.

وقرر الزملوط توفير وسائل انتقال بتخفيض ٥٠ ٪ لطلاب قرى غرب الموهوب بالداخلة وأبومنقار بالفرافرة والأربعين والثمانين بباريس وذلك تيسيرا عليهم لبعد مقار إقامتهم عن لجان الامتحانات، لافتا بإمكانية توفير الوحدات المحلية أماكن إقامة لهم بالقرب من اللجان وصرف مقابل نقدي لهم في حال رغبتهم.

وأشار إلى أهمية توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب لمنع التزاحم على مبردات المياه وتوفير كمامات لهم، والتأكد من الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان والتهوية الجيدة للمكان، مشددا بمنع تواجد الباعة الجائلين منعا باتا بمحيط اللجان وكذلك تجمع الطلاب وأسرهم، بعد انتهاء الامتحان، بالإضافة إلى مراجعة أسماء المراقبين للتأكد من عدم إدراج أحدهم بقائمة المخالطين، وذلك لسلامة الجميع من العدوى ومنع انتشارها.

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