إجراءات تترتب على عودة مجلس الشيوخ بعد إلغائه.. تعرف عليها

نظم مشروع قانون مجلس الشيوخ الإجراءات التي ستترتب على إقرار القانون وعودة المجلس للساحة السياسية، ونص القانون على: "ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب".





وأوضح مشروع القانون أنه في جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.





كما تنقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.





وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: " رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية".





وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.



