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رياضة

أخبار الرياضة| موعد عودة فايلر.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح.. الهلال والنصر في ورطة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:19 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية.

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر
كشفت إدارة النادي الأهلي، موعد عودة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد انتهاء فترة إجازته.

دخل أحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسابات مصر المقاصة للتعاقد معهم بناء علي رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي.

بدأت حالة من القلق تفرض نفسها داخل نادي مصر المقاصة بسبب مصير إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم مع النادي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ظهور أنباء تشير إلى وجود نية لدى مسئولي بيراميدز للتعاقد معه.

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى الضوء على تداعيات فضيحة رادس فى نهاءى دورى ابطال افريقيا بين الترجي والوداد المغربي.

يواجه عدد من لاعبي الهلال والنصر، خطر الغياب عن ديربي الرياض المنتظر، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، في حال عدم موافقتهم على اتفاقية تمديد عقودهم قبل نهاية يونيو الجاري.


احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، الذي أتم عامه الـ28، حيث إنه من مواليد 1992. 


ثار زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، في وجه لاعبي الملكي بسبب انخفاض الأداء الفني أمام إيبار في الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، الأحد.
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