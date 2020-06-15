اللحوم الحمراء والسمك ممنوعة .. دكتور تغذية يكشف عن الطعام الصحى لمرضى كورونا

قال دكتور عمر عبد المنعم ، استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية ، إن فيروس الكورونا يتسبب فى تكسير مجهد جدا للجسم ، فلذلك لابد ان نساعد الجسم فى التعامل غذائيًا مع هذا الفيروس حتى لا يحدث اجهاد وهزال و تعب لجسم المريض .
وأضاف دكتور عمر عبد المنعم ، من خلال حواره ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، المذاع على فضائية ، " سى بى سى "، أن مرضى الكورونا نوعين منهم صاحب أعراض خفيفه جدا مثل درجة حرارة منخفضة ولا يعانى من ضيق فى التنفس ، والنوع الاخر يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة مع أعراض تنفسية .
واشار استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية ، الى ان مرضى كورونا لابد وان يهتموا بشرب المياه والعصائر مثل : البرتقال او الكنتالوب او الاناناس .
وتابع استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية ، ان مريض كورونا يمنع من تناول السلطه ، فعليه التركيز على اكل البروتينات وشرب العصائر بدلا من الفاكهة .
واكد ان مريض كورونا لابد وان نمد جسمه بطاقة سريعة لتعويضه بالبروتينات التى يتم كسرها ولعمل معادلة بينهم ، للحفاظ على قدرة الجسم فى مواجهه الفيروس .
واكد ان مرضى الكورونا لا يأكلوا اى حلويات بها سكريات عاليه مثل الشيكولاته حتى لا يرفع الانسولين ، مشيرا الى ان السكر يرتفع بالجسم اثناء فترة المرض ، موضحا ان فطار مريض كورونا عبارة عن عيش بلدى مع جنبه بيضاء وعصير فواكه ، وفى وجبة الغذاء يتناول الارز او مكرونه مسلوقه ولحوم بيضاء فقط بينما اللحوم الحمراء تمنع تماما عنه ، منوها ان تناول الاسماك غير مفضل تلك الفترة .