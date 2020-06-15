اللحوم الحمراء والسمك ممنوعة .. دكتور تغذية يكشف عن الطعام الصحى لمرضى كورونا

وأضاف دكتور عمر عبد المنعم ، من خلال حواره ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، المذاع على فضائية ، " سى بى سى "، أن مرضى الكورونا نوعين منهم صاحب أعراض خفيفه جدا مثل درجة حرارة منخفضة ولا يعانى من ضيق فى التنفس ، والنوع الاخر يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة مع أعراض تنفسية .





واشار استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية ، الى ان مرضى كورونا لابد وان يهتموا بشرب المياه و العصائر مثل : البرتقال او الكنتالوب او الاناناس .





وتابع استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية ، ان مريض كورونا يمنع من تناول السلطه ، فعليه التركيز على اكل البروتينات وشرب العصائر بدلا من الفاكهة .





واكد ان مريض كورونا لابد وان نمد جسمه بطاقة سريعة لتعويضه بالبروتينات التى يتم كسرها ولعمل معادلة بينهم ، للحفاظ على قدرة الجسم فى مواجهه الفيروس .



