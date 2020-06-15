أهم الأخبار.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا.. وموجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.









وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس - بقانـون مجلـس الشيـوخ.









أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للتأمين الطبي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم تخصيص ٥٦٠ سيارة إسعاف ونشرها في محيط اللجان المقرر عقد الامتحانات بها لنقل أي حالة اشتباه إصابة بـ فيروس كورونا واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال الحالات.









تتعرض المملكة العربية السعودية بداية من غد الثلاثاء لموجة شديدة الحرارة على جميع المناطق وتستمر لمدة 3 أيام، وفق ما أعلنه الباحث في الطقس والمناخ السعودي عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني.









قررت الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين، لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري.









يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاثنين، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها تراجع سعر الذهب وتوقيع الشركة القابضة للغزل عقود توريد 3 محالج متطورة مع شركة هندية.









أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن خطط الولايات المتحدة لرفع القيود المفروضة على مبيعات الطائرات المسيرة الهجومية من شأنها أن توجه صفعة قوية لاتفاقية عام 1987 للحد من الأسلحة، والتي تنظم تصدير تكنولوجيا القذائف.







