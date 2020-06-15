تجهيز ساحة سيارات بشارع الطيران .. وجهود لاستعادة المظهر الحضاري فى مدينة نصر..صور

فى إطار العمل على ضرورة منع انتظار السيارات بحرم الطريق وضرورة توفير أماكن لانتظار السيارات، تابع اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر أعمال تجهيز ساحة شارع الطيران لانتظار السيارات حيث تم تركيب بلاط أنترلوك برصيف شارع الطيران.





كما تم رفع كفاءة الشوارع الواقعه في نطاق الحي ، حيث تابع رئيس الحي أعمال الإنارة والطرق والتشجير والإنارة بمحيط مدرسة عباس العقاد بشارع تحسين فرغلي ، وكذلك مراجعة أغطية أعمدة الانارة وأعمال التشجير والنظافة بمحيط مدرسة رامي الجنجيهي؛ وايضا أعمال النظافة وتقليم الأشجار والتجريد بمدرسة بن النفيس بالمنطقة السادسه؛ وأعمال النظافة بمدرسة نبويه موسي خلف سوق المنهل؛ وأعمال النظافة والتقليم بشارع عبد العزيز عيسى؛ وأعمال النظافة والتجريد بشارع إبراهيم ناجي.





وفي إطار استعادة المظهر الحضاري لشوارع حي شرق مدينة نصر ورفع كفاءة الشوارع الواقعه في نطاق الحي ، تم تنفيذ اعمال صيانة لشبكة الانارة التى شملت تركيب عدد ١٠ كشاف ليد بشارع سمير عبد الرؤوف بالمنطقه الثامنه ، وتم مد مسافة كابل وتم تقفيلها بشارع حسنى احمد خلف بالمنطقه السادسه ، و تم تركيب كشاف ليد بشارع طه الفاشنى بالمنطقه السادسه ، وتم عمل أصلاح فازات بكشك الاناره بمدينة الشروق خلف النادى الاهلى.







