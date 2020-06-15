سبب الانهيار.. رئيس وزراء لبنان يعلن بدء الحرب على الفساد.. فيديو

قال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني ، إن لبنان يعاني من صفقات فاسدة وهدر واستهتار في إدارة الدولة.





وأضاف حسان دياب، في كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، أن الفساد سبب وصول البلد إلى حالة من الانهيار الأخلاقي والتسيب وغياب المحاسبة وأدى إ لى فساد مالي، ومنظومة الفساد أصبحت أقوى من الدولة نفسها.





وتابع حسان دياب "نحن أمام فساد منتشر في الدولة بالمصالح والإدارات ومرافق الدولة ومختلف القطاعات، وهذا واقع مؤلم للغاية".





وأكد حسان دياب أن "العالم يشترط على لبنان مكافحة الفساد لمساعدتنا"، مضيفا "أعلن بدء الحرب على الفساد، وهذه معركة طويلة وستكون صعبة، وسوف نتعرض فيها إلى اتهامات وتخوين وحملات سياسية".





ولفت حسان دياب إلى أن "اللبنانيين سيكونون معنا كي نعيد ثقة الشعب في دولتهم، والمعركة ضد الفساد تتطلب خوضها بإصرار وعزيمة كبيرة، ولا يوجد مجال للتردد والخوف".



