النواب يوافق على تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ .. تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ، وذلك فى مشروع قانون مجلس الشيوخ المٌقدم من عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائيا آخرين، والذي يعيد مجلس الشيوخ للحياة من جديد بعد أن ألغاه دستور 2014، لتعيده التعديلات الدستورية الأخيرة مرة أخري.





وتنص المادة الرابعة من مواد الإصدار:

يُنتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.





وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.









وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.





ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.





كما وافق المجلس على نص (المادة الخامسة) من مواد الاصدار لمشروع قانون مجلس الشيوخ وتنص:

تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.



