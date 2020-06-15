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توك شو

الفنان إسلام إبراهيم: كواليس مسلسل بـ 100 وش كانت متعبة جدا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:29 م
الفنان إسلام إبراهيم
الفنان إسلام إبراهيم
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نورهان رأفت
قال الفنان إسلام إبراهيم، أحد نجوم مسلسل بـ 100 وش، إنه على الرغم من أن المسلسل كوميدي، إلى أن كواليسه كانت متعبة جدا، بسبب ضغط الوقت.

وأضاف الفنان إسلام إبراهيم عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة" الذي يذاع على فضائية دي إم سي، أن ممثلي بـ 100 وش كانوا لا ينامون بالأيام، حتى الانتهاء من تصوير الحلقات.

وأشار إسلام إبراهيم إلى أن احتواء المخرجة كاملة أبو ذكرى لطاقم العمل، هون الكثير من الأعباء على ممثلي المسلسل، خلال التصوير.
 
وأوضح "إبراهيم" أنه كان هناك "كيميا" بين ممثلي المسلسل، موضحا أن هذا راجع لأن المخرجة كاملة أبو ذكرى تهتم بالمواهب الشابة.

وتابع: الفنانين آسر ياسين ونيللي كريم متعاونين جدا مع باقي الممثلين، بالإضافة إلى أن آسر ياسين عندما يعجبه لقطة كوميدية لفنان يساعد في إبرزها.
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