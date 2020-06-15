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ثقافة

رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ضمن سلسلة عروض ذاكرة الابداع التى تأتى فى اطار فعاليات المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك، يبث فى التاسعة مساء الاربعاء 17 يونيو على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فيلم وثائقى من انتاج المركز القومى للسينما.

ويتناول الفيلم رحلة التشكيلى الكبير جمال السجينى الذى يعد أحد أعظم الفنانين والنحاتين المصريين واهم محطات مشواره الفنى . 

يذكر أن جمال السجينى ولد عام 1917 وتوفي عام 1977، حصل على دبلوم فن النحت من مدرسة الفنون الجميلة العليا في عام 1938، كما حصل أيضًا على دبلوم فن النحت من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1950، عمل مدرسًا لفن النحت في كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1951، وتولى رئاسة قسم النحت في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية عام 1958.

ونال العديد من الجوائز الدولية والمحلية منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1962 ، وسام العلوم والفنون عام 1962 ، جائزة مختار للنحت عام 1937، المركز الأول في مسابقة تصميم لوحة نحتية عن شهداء بورسعيد في عام 1964، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ، جائزة معرض الثورة عام 1955، جائزة الإنتاج الفنى والميدالية الذهبية لمعرض موسكو الأول عام 1956، الميدالية الذهبية في معرض بروكسيل الدولي في عام 1958، من أشهر أعماله تمثال أمير الشعراء أحمد شوقي من البرونز ، تمثال العبور الذي تم الانتهاء منه في عام 1975 وغيرهما.
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