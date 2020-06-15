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برلمان

مخالفة للتعديلات الدستورية.. نائبات يعترضن على نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ ،اعتراضات  من قبل النائبات بسبب النسبة المخصصة لمقاعد المرأة فى تشكيل مجلس الشيوخ، حيث أكدن  أنها لاتتناسب مع التعديلات الدستورية التى كفلت للمرأة حيزا من المقاعد تحت قبة البرلمان .

وتنص المادة :
يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

اعترضت النائبة سوزي ناشد عضو على عدد المرأة وتمثيلها في مجلس الشيوخ واكدت ان ال10 % المحدد في القانون قليلة مطالبة ان يكون مثل مجلس النواب ولا تقل عن 20% كبداية.


وطالبت عدد من النائبات بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ وان تصل الى نفس نسبة مجلس النواب.

وقالت سماح سعد، عضو مجلس النواب ان النسبة تمثل تراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة واكدت ان المرأة كانت مهمشة وحصلت على مكتسبات ولا ينفع البخس بحق المرأة 

وقالت النائبة جواهر الشربيني انه لا يجب ان تكون نسبة تمثيل المرأة في الشيوخ اقل من النسبة التي حددهها التي حددها القانون لتمثيل المرأة في مجلس النواب مشددة على ان المرأة نصف المجتمع.

جاء ذلك خلال مناقشة اون مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مادة تشكيل مجلس الشيوخ 

واضطر الدكتور علي عبد العال إلى ارجاء الموافقة على المادة ،لحين الانتهاء من بقية المواد وحسم صياغتها .
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