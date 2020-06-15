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توك شو

مثال للجدعنة.. ممرضة تجوب منازل أسوان لرعاية مصابي كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:51 م
سحر علاء الدين
سحر علاء الدين
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نورهان رأفت
قال سحر علاء الدين، ممرضة تجوب منازل أسوان لمساعدة مصابي كورونا في المنازل إن عمرها 21 عاما فقط، ولا تخشى تمريض مصابي كورونا، وهي على يقين أنه لا يصيبها سوى ما قدره الله لها.

وأكدت سحر علاء الدين عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفير عزيزة" الذي يذاع على فضائية دي إم سي أنها تتبع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وبعد خروجها من المنزل.

وأشارت سحر علاء الدين إلى أن الفكرة نابعة من خلال مبادرة "معا ضد كورونا"، عبر السوشيل ميديا لمساعدة مرضى كورونا.

وأوضحت "سحر" أن أهالي المصابين بكورونا، هم من يتواصلون مع ممرضي المبادرة، ومن خلال تواصلهم يتم التوجه لمنازلهم لمتابعة حالاتهم.

وتابعت: أنه بعد أخذ جميع المعلومات اللازمة عن الحالة والأعراض التي تعاني منها، يتم توجيه أحد الممرضين إلى الحالة، لافتة إلى أن كل ممرض مسؤول عن متابعة بعض الحالات، بالإضافة إلى الدعم النفسي الذي توجهه المبادرة لمصابي كورونا.
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