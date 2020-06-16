كيف يكون الزهد في الدنيا.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

وأكد أن الدعاء الجميل في هذه المسألة بقولنا "اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا".

واستشهد بما ورد عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) بِمَنْكِبِى فَقَالَ «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» [البخاري] يعني تعامل مع الدنيا على أنك غريبٌ فيها، وأنك ضيفٌ فيها، الذي يتعامل معها بهذا الشأن عينه دائمًا على الآخرة، وهذه العين التي على الآخرة تتحكم في سلوكه فلا يظلم أحدا، ولا يأخذ رِشوة، ولا يسرق، ولا يغتصب لا أرضًا ولا عِرضًا، إذن دائمًا التعلق بالآخرة يمنع الإنسان ويحميه من كل هذه المصائب.