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ديني

كيف يكون الزهد في الدنيا.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:17 ص
محمد شحتة
ورد إلى البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كيف يكون الزهد في الدنيا كما كان الرسول؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الزهد ليس معناه ترك الحياة، ولكن التعامل مع الدنيا بالجوارح وليس بالقلب، قائلا "استخدم الدنيا ولا تستخدمني".


وأشار إلى أن الزهد للنبي كان باستخدام كثرة الأموال بجمع أهل الصفوة الفقراء ليوزع الأموال عليهم، ويسعد الآخرين بهذه الأموال.

وأكد أن الدعاء الجميل في هذه المسألة بقولنا "اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا".

واستشهد بما ورد عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) بِمَنْكِبِى فَقَالَ «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» [البخاري] يعني تعامل مع الدنيا على أنك غريبٌ فيها، وأنك ضيفٌ فيها، الذي يتعامل معها بهذا الشأن عينه دائمًا على الآخرة، وهذه العين التي على الآخرة تتحكم في سلوكه فلا يظلم أحدا، ولا يأخذ رِشوة، ولا يسرق، ولا يغتصب لا أرضًا ولا عِرضًا، إذن دائمًا التعلق بالآخرة يمنع الإنسان ويحميه من كل هذه المصائب.




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