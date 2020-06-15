لعدم إجادته السباحة..غرق طفل بمياه ترعة الكسارة بالشرقية

لقي طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة الكسارة بمحافظة الشرقية، خلال الأستحمام بمياة الترعه وتم التحفظ على الجثة وإخطار نيابة الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، بوفاة طفل عمره 13 سنة مقيم الصالحية الجديدة غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة الكسارة.

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وعلي الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة.