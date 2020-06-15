الحقيقة والخيال حول الكائنات المعدلة وراثيا.. محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

نظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، والذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرة افتراضية بعنوان "الحقيقة والخيال حول الكائنات المعدلة وراثيًا".





ألقى المحاضرة السير ريتشارد جون روبرتس، الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لسنة 1993 وهو حاليًا الرئيس التنفيذي العلمي للمعامل الحيوية لنيو انجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو في الأصل عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية بريطاني.





قدمت المحاضرة باللغة الإنجليزية، وأدارها الدكتور رامي عزيز، رئيس قسم الميكروبيولوجي وعلم المناعة، بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.





وتأتى هذه المحاضرة في بداية سلسلة محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل في مجالات علمية متنوعة، وشملت العديد من المشاركات والمشاهدات من عدد من الخبراء الدوليين والعلماء المصريين والعرب وغير المتخصصين والتي قدرت بالآلاف.





وخلال المحاضرة، تناول السير ريتشارد روبرتس موضوع الكائنات المعدلة وراثيًا واستخداماتها خاصة في البلاد الفقيرة، حيث تستطيع أن تسهم في حل مشكلة الجوع وسوء التغذية، كما أوضح أن العديد من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل وعددهم حوالي 155 عالما تبنوا قضية دعم الكائنات المعدلة وراثيًا.





وأوضح السير ريتشارد أن عملية التطور تحدث بصورة تلقائية في الطبيعة التي تنتقى الجينات الأصلح للتكاثر من قبل تدخل الإنسان. وقد استعرض المتحدث بعض الأمثلة للكائنات المعدلة وراثيًا والتي تحقق فائدة كبيرة وعلى سبيل المثال تعديل الأرز ليحتوي على فيتامين (أ) ليصبح "الأرز الذهبي" الذي من خلاله يمكن مواجهة نقص فيتامين (أ) الذي يتسبب في وفاة العديد من الأطفال في دول إفريقيا.





كما أشار إلى أن العديد من البلاد حول العالم عانت من تلف المحاصيل مثل القمح والموز والباذنجان وغيرها من المحاصيل التي يمكن أن تتعرض للتلف من جراء الفيروسات أو الآفات، والأمر الذي يمكن تفاديه عن طريق التعديل الوراثي.





جدير بالذكر أن هذه المحاضرات الافتراضية تُعقد حرصًا من مراكز مكتبة الإسكندرية الأكاديمية والبحثية على استمرار تقديم خدماتها لجمهورها عبر وسائط إلكترونية بهدف نشر المعرفة مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



