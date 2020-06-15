AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وسط مخاوف من موجة ثانية.. تراجع بورصات الخليج الرئيسية مقتفية أثر النفط والأسهم العالمية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:17 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
Advertisements
رويترز
أغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئيسية اليوم الاثنين على انخفاض، مقتفية أثر تراجع في الأسهم العالمية وأسعار النفط، بعد أن جدد تصاعد القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المخاوف الاقتصادية.

هبط خام برنت 89 سنتا، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليسجل 37.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش.

اقرأ أيضا:
وبعد ما يقرب من شهرين دون تسجيل إصابات جديدة، أعلن مسؤولون في بكين عن 79 حالة إصابة بفيروس كورونا على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مع نزول سهم إعمار العقارية 3.5 بالمئة وخسارة سهم دبي للاستثمار 4.2 بالمئة، مواصلا الانخفاض لجلسة ثالثة على التوالي منذ الخميس بعد أن جرى تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.

ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.4 بالمئة، إذ خسر سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وفقد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.8 بالمئة.

ويوم الأحد، اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.1 مليار سهم في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بسوق الأسهم لتستكمل صفقة شراء 70 بالمئة بشركة البتروكيماويات العملاقة، حسبما أفادته مصادر وبيانات السوق.

وارتفع سهم سابك 0.3 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على سهم أرامكو.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.6 بالمئة، إذ تراجع سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.6 بالمئة وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو حزيران بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية مغادرة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر متراجعا بنسبة 0.6 بالمئة تحت وطأة تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صعود معظم أسهم الشرق الأوسط مع ارتفاع الأسواق العالمية

بورصة السعودية تواصل خسائرها وخفض قياسي لـ أوبك + يفشل في تشجيع مستثمرين

بورصات الخليج تغلق على تراجع مع هبوط أسعار النفط

بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة مع تراجع أسعار النفط

بعد 3 أيام مكاسب.. هبوط ببورصة السعودية اليوم

تراجع معظم أسهم الخليج وأرامكو يدعم السعودية

ترشيحاتنا

في انتظار موعد رحلته للقاهرة .. وفاة شاب مصري في مطار الكويت

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

البرلمان يوافق على ضوابط ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة بمجلس الشيوخ

حسن الخاتمة.. شاهد تلاوة أقدم محفظ قرآن في الأقصر قبل لحظات من وفاته بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

المتاجر البريطانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 3 أشهر.. شاهد ردود أفعال المتسوقين

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة