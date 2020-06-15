خالد الجندى: عدد الصحابة 124 ألفا مَن حفظ القرآن كاملا 100 صحابي فقط

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الصحابة 124 ألف شخص، كان عدد من يحفظ القرآن منهم لا يتجاوز 100 صحابي، والبقية حفظوا سورًا متفرقات.





وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "هذه المشكلة كانت السبب في جمع القرآن، فقد مات 40 منهم في معركة اليمامة، وخشي على القرآن، وأمرنا الله بحفظ القرآن ، وانتبه الصحابة إلى خطورة عدم وجود مصحف جامع للقرآن الكريم، وبدأ الجمع".





وتابع: "سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، وأقول هذا حتى لا يلوم أي شخص نفسه إذا تفلت منه جزء أو سورة، وعدد حفظة القرآن في هذه الفترة أكثر من الصحابة، لكن الصحابة كانوا أهل تطبيق، لذلك القراء عند الصحابة كانوا هم الفقهاء".



