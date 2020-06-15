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حوادث

تجديد حبس عصابة الأحداث في شبرا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:20 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم الاثنين تجديد حبس تشكيل عصابي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال الصبية "الأحداث" في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بمنطقة شبرا مصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى) عقب قيامهم بسرقة (جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية").

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من (عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة لصالحهما.

وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال في ارتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.
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