AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هجوم إرهابي في مالي ومقتل واختفاء عشرات الجنود من الجيش

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:19 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال مصدر عسكري لقناة "سكاي نيوز" إن جنديا قتل وفقد عشرات الجنود الآخرين في هجوم إرهابي في مالي.

بينما قالت وكالة "رويترز" إن موكبا مكون من حوالى 12 آلية تعرض لهجوم أمس الأحد، فى منطقة بوكا ويرى، على بعد حوالى مئة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا، وذلك نقلا عن مسؤول عسكري.

وأضافت أن المسؤول لم يذكر المزيد من التفاصيل عن أعداد الجنود القتلى أو المفقودين في الهجوم.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا كان قد أكد أمس الأحد أنه تابع  التظاهرات التي حدثت مؤخرا وطالبته بالرحيل، وأنه سمع صرخات الشعب وفهم مطالبه.

ووعد كيتا بتشكيل فريق حكومي بمعايير الكفاءة والمشاركة السياسية وبناء على التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني الشامل في ديسمبر الماضي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد إمام ينشر مقطع فيديو جديدًا من كواليس مسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

نيابة الإسماعيلية: ضبط وإحضار المطربين عمر كمال وكسبرة وحنجرة وشحتة كاريكا

بسبب وفاة طالب رفضت المستشفى إنقاذه.. طلب إحاطة لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط

بعد إصابة زوجها.. نتيجة مسحة كورونا للفنانة داليا البحيرى سلبية

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر

لقاح بريطاني جديد لفيروس كورونا في طريقه للنور .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

المتاجر البريطانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 3 أشهر.. شاهد ردود أفعال المتسوقين

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة