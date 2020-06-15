هجوم إرهابي في مالي ومقتل واختفاء عشرات الجنود من الجيش

قال مصدر عسكري لقناة "سكاي نيوز" إن جنديا قتل وفقد عشرات الجنود الآخرين في هجوم إرهابي في مالي.





بينما قالت وكالة "رويترز" إن موكبا مكون من حوالى 12 آلية تعرض لهجوم أمس الأحد، فى منطقة بوكا ويرى، على بعد حوالى مئة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا، وذلك نقلا عن مسؤول عسكري.





وأضافت أن المسؤول لم يذكر المزيد من التفاصيل عن أعداد الجنود القتلى أو المفقودين في الهجوم.





وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا كان قد أكد أمس الأحد أنه تابع التظاهرات التي حدثت مؤخرا وطالبته بالرحيل، وأنه سمع صرخات الشعب وفهم مطالبه.





ووعد كيتا بتشكيل فريق حكومي بمعايير الكفاءة والمشاركة السياسية وبناء على التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني الشامل في ديسمبر الماضي.











