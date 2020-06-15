"تحيا مصر" تبرع بأجهزة تنفس.. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء مستشفى جامعة عين شمس الميداني لمواجهة فيروس كورونا ، إن المستشفى الميداني على مساحة 4500 متر خلف مستشفى عين شمس التخصصي .









وأضاف المتيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه تم التخطيط للمستشفى الميداني كي نكون جاهزين لاستقبال المصابين على الفور ".









وتابع :" شعرنا بالاحتياج إلى المستشفى الميداني وتم إنجاز المستشفى الميداني في 15 يوما والهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي المشرفة على المشروع بالكامل وفاجأتني بسرعة ودقة الإنجاز ".









وأكمل المتيني:" المجتمع المدني شارك في تنفيذ المستشفى الميداني وصندوق تحيا مصر تبرع بالواقيات وأجهزة تنفس صناعي في المستشفى، والتكلفة الكلية للمستشفى 33 مليون جنيه ".









ولفت محمود المتيني :" البنك المركزي قدم دعما للجامعة لإنجاز المستشفى الميداني وسعة المستشفى 171 سريرا".