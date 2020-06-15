فتح الله: استكمال الدوري بمباراتين لبيراميدز في الأسبوع مخاطرة كبيرة

قال محمود فتح الله مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إنه هناك صعوبة فى استكمال الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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وأضاف لاعب الزمالك السابق عبر البرنامج الإذاعي وان تو:"ما يتردد بشأن إقامة مباراتين في الأسبوع مخاطرة كبيرة على اللاعبين بعد فترة الراحة الطويلة".
وأضاف مدرب بيراميدز "اللاعبون يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن شهر ، أما حال التخطيط لخوض مباراتين كل أسبوع، من المفترض أن تطول فترة الإعداد إلى شهرين".
وأشار في ختام تصريحاته "هذه فترة مناسبة لتجهيز اللاعبين بدنيا وكذلك خوض بعض المباريات الودية".
ويناقش الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية إمكانية استكمال البطولة أم الأفضل إلغائها ، كما تتباين آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لفكرة إلغاء الموسم.
وتوقف الدوري منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.