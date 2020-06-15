فتح الله: استكمال الدوري بمباراتين لبيراميدز في الأسبوع مخاطرة كبيرة

أما حال التخطيط لخوض مباراتين كل أسبوع، من المفترض أن تطول فترة الإعداد إلى شهرين".

وأضاف مدرب بيراميدز "اللاعبون يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن شهر ،