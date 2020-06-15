تناول حبة غلة قاتلة.. راعي غنم يتخلص من حياته بمنيا القمح

تخلص راعى غنم بقرية زهر شرب التابعة لمركز شرطة منيا القمح ، من حياته بتناول حبة الغلة السامة عقب معاناته من مرض نفسى منذ فترة وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوفاة" ال ح" 40 سنة راعى غنم مقيم قرية زهر شرب دائرة المركز، عقب تناوله حبة الغلة القاتلة.





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وتبين من التحريات أن المتوفى يعانى من مرض نفسي منذ فترة وحاول الانتحار من قبل، ولكنه فشل فيما تخلص من حياته اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.