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ثقافة

بالتعاون مع مؤسسة ألمانية.. مهرجان "بلدك من بيتك" يطلق نسخة رقمية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

أعلن مهرجان بلدك للفنون البصرية والمساحات العامة وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تنظيم نسخة رقمية من المهرجان الفني "بلدك من بيتك"، داعيا الفنانين إلى مشاركة أعمالهم من أماكنهم الخاصة وعلى جدران منازلهم في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية.

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"بلدك من بيتك" هو مشروع إلكتروني تمهيدي أطلق بين 10 يونيو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل ويعالج موضوع البيئة والنفايات مع الحفاظ على السمة الرئيسية لمهرجان بلدك "الفن هو البيئة، البيئة هي الفن" الذي سيقام في أكتوبر 2020.

والمشروع يعتمد وسم #بلدك_من_بيتك لفتح باب المشاركة أمام الفنانين المحليين أو العالميين بأي شكل فني يريدون، على سبيل المثال، فن جرافيتي، رسم، نحت وإعادة تدوير، وسيتم أيضًا عقد محاضرات وجلسات حوارية أونلاين بإشراف الفنانين.

وتنشر الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي لبلدك وعلى الموقع الإلكتروني، وعلى الفنانين والفنانات فقط مشاركة أعمالهم باستخدام #بلدك_من_بيتك على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اختيار بعض الأعمال لترسم كجداريات في المهرجان الرئيسي في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى طباعة كتيب مصنوع من مواد معاد تدويرها يحوي أفضل الأعمال الفنية المشاركة، وطباعة أيضًا بطاقات بريدية.

ويمكن للفنانين المشاركة من خلال اتباع الخطوات التالية: أولًا، ابتكار تداخلات فنية في المساحة الخاصة، كجدران فارغة أو قطعة قماش كبيرة، مع التقيد في ثيمة "الفن هو البيئة، البيئة هي الفن"، ثانيًا توثيق العملية في الصور ومقاطع الفيديو، وأخيرًا نشر عملك الفني على فيسبوك وإنستجرام باستخدام وسم بلدك_من_بيتك.

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