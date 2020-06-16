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ثقافة

بوابات الزمان.. مجموعة قصصية جديدة لـ محمد منسى عن دار الميدان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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قسم الثقافة
طرحت دار الميدان للنشر والتوزيع مؤخرا كتاب "بوابات الزمان" للكاتب محمد منسي، وهو عبارة عن مجموعة قصصية تناقش موضوعات مختلفة في حياة البشر مثل استغلال الفن والمسرح في هدم العقول، والفساد والسرقات، ومشاكل الزواج، والتعاطي والادمان وبعض الأزمات التي يمر بها أي شخص. 

وتتضمن المجموعة 12 قصة، تقع في 100 صفحة، تدور حول إيصال رسالة للقارئ بأن هناك وجهات نظر مختلفة في الحياة الاجتماعية. 

وكانت ساحة النشر شهدت أزمة خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، أدت إلى العديد من الخسائر في سوق النشر العربي والعالمي، بسبب إلغاء العديد من معارض الكتب في دول العالم المختلفة.
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