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محافظات

بتخفيض 50%.. توفير وسائل نقل لطلاب الثانوية خلال الامتحانات في الوادي الجديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:44 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد، توجيهاته بتوفير وسائل إنتقال بتخفيض 50 ٪ لطلاب قرى غرب الموهوب بالداخله وابومنقار بالفرافرة والأربعين والثمانين بباريس وذلك تيسيرا عليهم لبعد مقار إقامتهم عن لجان الامتحانات، موجها رؤساء المراكز بإمكانيه توفير الوحدات المحليه اماكن إقامه لهم بالقرب من اللجان وصرف مقابل نقدي لهم في حال رغبتهم.

وقال المحافظ فى بيان له إنه جرى التوجيه بتوفير زجاجه مياه معدنيه لكل طالب لمنع التزاحم على مبردات المياه وتوفير كمامات لهم، والتأكد من الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان والتهوية الجيده للمكان.

وشدد على بمنع تواجد الباعه الجائلين منعا باتا بمحيط اللجان وكذلك عدم تجمع الطلاب واسرهم، بعد انتهاء الامتحان،بالاضافه إلى مراجعه اسماء المراقبين للتأكد من عدم ادراج أحدهم بقائمه المخالطين، وذلك لسلامه الجميع من العدوي ومنع انتشارها.

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كان محافظ الوادي الجديد تابع اليوم الإثنين، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرنس أخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا واستعدادات امتحانات الثانويه العامه ، وذلك بحضور اللواء جميل بركات نائب مدير أمن الوادي الجديد ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، ووكلاء وزارات التربيه والتعليم والصحه والازهر والمستشار العسكري بالمحافظة.

ووجه بضرورة تكثيف التوعية والرقابة علي المخالطين للحالات المصابة، وذلك للتأكد من عدم خروجهم من منازلهم والتزامهم بمنع الاختلاط،ومنع التجمعات والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بحظر الحركه، خاصه مركز الداخلة، منوها بدراسه اتخاذ المحافظه إجراءات اكثر صرامه منها الإيقاف الكامل لكافه وسائل النقل الجماعي بمدينه موط والقرى المجاوره، وذلك في حال استمرار ارتفاع معدل الإصابات بها.
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