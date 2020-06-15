عيد ميلاد الفرعون.. 7 كتب غيرت شخصية محمد صلاح تعرف عليها |صور

28 سنة أتمها اليوم نجم الكرة العالمي محمد صلاح ، الذي استطاع أن يأسر قلوب محبيه في العالم أجمع بنجاحه المتواصل وتميزه في لعبته المفضلة كرة القدم، ليصبح خلال سنوات قليلة من أهم وأشهر لاعبي كرة القدم على مستوى العالم ويلقب بـ فخر العرب





يحتفل اليوم نجم الكرة محمد صلاح بعيد ميلاده في 15 يونيو ، وبعيدًا عن عشق الكرة و الأداء المميز، يهوى محمد صلاح القراءة وعادة ما يحرص على تشجيع متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي ، بالاهتمام بالقراءة في أوقات الفراغ خاصة وأن محمد صلاح أصبح قدوة ورمز للشباب ويسعون لتقليده في العديد من الأمور مثل قصة الشعر واستايل الملابس وغيره .





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خلال الفترة الماضية نجح محمد صلاح في تقديم كتب قوية لجمهوره ، من خلال نشر بعض الصور له وهو منهمك في قرائتها ، وكان من بينها كتاب فن اللامبالاة الذي حقق مبيعات هائلة بعد نشر صورة محمد صلاح له .





وخلال حوار محمد صلاح مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، في عام عام 2018، قال محمد صلاح عن القراءة: ""بحب القراءة جدا، وخصوصًا علم النفس".





وتعد التنمية البشرية وعلم النفس هي الكتب الأقرب لقلب محمد صلاح ، خاصة بعد أن أصبح نجمًا في ملعبه ويحتاج تثقيف نفسه بالعديد من نصائح التنمية البشرية التي تساعد في تحسين شخصية الإنسان بصورة كبيرة وهو ما يبحث عنه محمد صلاح .





كما نشر محمد صلاح صورا عديدة على حسابه لبعض الكتب التي يقرأها كان منها كتاب فجر الضمير، وكتاب فكر وازداد ثراءً، وكتاب قوة عقلك الباطن ، والملك الذهبي لزاهي حواس، وكفاح أحمس لنجيب محفوظ ، وأخيرا يقرأ محمد صلاح كتاب أمام العرش لنجيب محفوظ .