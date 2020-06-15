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محافظ الدقهلية بعد تبرعه بالبلازما: واجب وطني.. ويؤكد: مستمرون في إزالة التعديات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:07 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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هاني حسين
قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن البعض يستغل أوقات الحظر في التعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا "لا يوجد تعدٍ على أراضي الدولة نهائيا داخل المحافظة".

وأضاف محافظ الدقهلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية ملكية خاصة، وهناك تعاون وثيق بين وزارة الداخلية والمحافظة لتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية".

وتابع محافظ الدقهلية "نحن في مقدمة المحافظات في طلبات التصالح على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي".

وأوضح محافظ الدقهلية، "نحقق أرقاما جيدة في عدد العقود التي تم تنفيذها مع المواطنين الراغبين في التصالح طبقا للقواعد التي تحددها الوزارة".

وعن تبرعه بالبلازما بعد تعافيه من كورونا، قال محافظ الدقهلية "هذا واجب وطني علينا وربنا كرمنا بالتعافي وهذا ابسط شيء نقدمه للدولة".
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